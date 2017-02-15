Администрация города не советует покупать квартиры в трех домах на улице Белорусской

Отключения света в Сочи 16 февраля: полный список домов, улиц, организаций Завтра на курорте без света останутся Урожайная, Армавирская, Старошоссейная, Высокогорная и другие улицы

В связи с плановыми ремонтными работами 16 февраля 8:00 до 17:00 в Сочи не будет света в домах №26/5 по улице Петрозаводская, №62 и №64 по улице Садовая, №№39, 41,43 по улице Донская, №27 по улице Я. Фабрициуса, а также улицы Урожайная, Армавирская, Старошоссейная, Высокогорная, Пирогова, Абовяна, Звездная, Олимпийская (c/т «Русская поляна»), Вишневая (С/Т «Фундучная», СНТ «ОАЗИС», с/т «Ягодка, с/т «Весна»), с/т «Фронтовик», переулках Абовяна и Юртовский, Насосная сан. «Заполярье», ООО «Строймонтаж-14», ООО «Югстрой», ФГУ ДЭП-117, ООО «Эдлайн плюс», БМВ центр, АЗС №122, РБУ, на улице Транспортной не будет работать уличное освещение, также будет обесточен сочинский мусоросжигательный завод.

С 9:00 до 17:00 без электроснабжения останутся П. «Золотой гребешок», улица Черновицкая.