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Сегодня в Сочи: основные события 16 февраля В четверг на курорте пройдет открытый урок студии Хабенского и несколько военно-патриотических мероприятий

Автор фото: marshakfest.com

Сегодня в нашем городе в рамках Зимнего фестиваля искусств состоится открытый урок студии творческого развития и мастер-класс народного артиста России Константина Хабенского. В мероприятии примут участие обучающиеся сочинской студии, которые покажут этюды с использованием упражнений по актерскому мастерству, сценическому движению, сценической речи и хореографии. Открытый урок будет проходить в ЦДО «СИБ» по адресу: ул. Конституции СССР, 26, начало в 15:00. Кроме того, сегодня будет официально объявлено о проведении Всероссийского ежегодного фестиваля «Оперение-2017» в городе Сочи.

Также сегодня в нашем городе пройдет очередная встреча главы курорта и работодателей с выпускниками образовательных организаций высшего и профессионального образования. В этот раз с работодателями встретятся выпускники РУДН. Студентам будет предоставлена возможность напрямую задать вопросы, касающиеся дальнейшего трудоустройства представителям Фонда «Талант и успех», ООО Домейн (казино), АО Сочи-парк, НАО Красная поляна и других организаций. Начало встречи в 12:30.

Воспитанники военно-спортивного клуба «Гренадёр» имени Бубенина В.Д. сегодня встретятся с ветеранами локальных войн и конфликтов. Это традиционное мероприятие, которое посвящено Дню защитника Отечества и проходит в рамках краевого месячника оборонно–массовой и военно–патриотической работы. В сегодняшней встрече, помимо представителей Совета ветеранов города, будут присутствовать выпускники клуба, являющиеся участниками боевых действий в Чеченской республике, Южной Осетии и Кабардино – Балкарии. Начало мероприятия в 11:00 в конференц-зале партии «Единая Россия».

Сегодня на курорте также будет проходить праздник спорта и патриотизма «Отличники ГТО» на базе гимназии №5. В рамках торжественной части мероприятия состоится праздничный концерт, посвященный всем защитникам Отечества и состоится торжественная передача флага пограничной службы ФСБ России. После завершения торжественной части праздника, будут организованы соревнования по сдаче норм ГТО с участием юношей 10-11 классов гимназии №5, военнослужащих в/ч 9953 и военнослужащих пограничной комендатуры Службы в городе Сочи. По завершении мероприятия состоится торжественное награждение победителей и призеров соревнований, а также передача военнослужащим «Посылок солдату». Начало праздника в 12:00.