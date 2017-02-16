Известная актриса рассказала о том, что планирует переехать в Сочи на постоянное место жительства

Тепла в Сочи не будет еще неделю Погода, нехарактерно холодная для этого времени года, установилась на курорте надолго

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Наступившие холода продержатся в Сочи еще минимум неделю, считают синоптики. Сегодняшняя ночь станет самой холодной на этой неделе – температура ночью и утром 17 февраля опустится до –4 градусов. К выходным немного потеплеет – средняя дневная температура днем субботы 18 февраля составит +5 - +7, в воскресенье - +5 - +8. Примерно на том же уровне удержится всю следующую неделю, а со вторника 21 февраля пойдут дожди. А вот снега больше не ожидается. И только к праздничным выходным 22 и 23 февраля станет уже по-настоящему тепло – до +12 - +14 градусов, обещают синоптики.