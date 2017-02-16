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Сегодня в Сочи жители Бытхи поборются против «Белого Дворца» Очередная судебная тяжба по факту строительства высотки в ущерб жителям района будет разбираться в Хостинском суде

Жители района Бытха сегодня попытаются выиграть суд против строительства 24-этажного ЖК White Palace, которое ведет ООО «Кайлас» в непосредственной близости к жилому дому 41/1. Бытхинцы считают, что строительство многоэтажного здания ведется с нарушением законодательства на оползневом участке, что угрожает безопасности всех жителей района, а также может стать причиной разрушением памятника архитектуры – одного из корпусов санатория «Металлург».

ЖК White Palace, рассчитанный на 160 квартир, строится на участке 1890 кв.м, вплотную прилегающим к соседним участкам, уже застроенным жилыми домами. Несмотря на то, что у застройщика имеется разрешение на строительство многоквартирного дома на данном участке, жители считают, что оно выдано с нарушениями.

Так, сначала решением Хостинского суда участок был переведен в категорию этажности Ж-4 (разрешено строительство зданий до 12 этажей), а затем в Ж-6, на которых разрешено строительство зданий, высотой до 79 метров. При этом участок находится в оползневой зоне, и, по данным ГУП «Кубаньгеология», застройщик не обращался в ГУП «Кубаньгеология» за заключением по данному участку. Таким образом, высотный дом строится без соответствующей геологической экспертизы. Также не был выдержан предусмотренный законодательством предельный процент застройки участка – котлован вырыт вплотную к его границам, таким образом, ни процент озеленения выдерживать застройщик не намерен, ни придомовая территория здесь не планируется.

К настоящему моменту прошли уже несколько судебных процессов, которые обычно сопровождают подобные тяжбы. Сперва по иску жителей суд приостановил строительство, затем арбитражный суд Краснодарского края это решение отменил по иску собственников участка.

Бытхинцы сдаваться не намерены. Очередное судебное заседание по данному делу назначено на 16 февраля, на 14:30 и пройдет в здании Хостинского районного суда. Жители района приглашают поприсутствовать на процессе всех горожан, неравнодушных к защите Сочи от хаотичной застройки.

Как ранее писал "Сочи Экспресс", жители другого сочинского дома на Лермонтова, 1, так называемой "Дачи Бразоля", также ведут борьбу против незаконного строительства в своем дворе.