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Российские фанаты обещают превратить ЧМ-2018 по футболу в «фестиваль насилия» Документальный фильм, в котором болельщики из России угрожают болельщикам из Англии, показали по BBC2

Документальный фильм английского канала BBC2, демонстрирующий кадры, на которых российские болельщики обещают превратить Чемпионат мира по футболу- 2018 года, игры которого пройдут в том числе и в Сочи, в «фестиваль насилия» для местных жителей. Угрозы российских фанатов адресованы в первую очередь английским болельщикам, крупная стычка с которыми произошла во время Евро-2016 в Марселе, пишет «КоммерсантЪ».

Приедут ли в Сочи английские футбольные фанаты, пока не известно. Как ранее писал «Сочи Экспресс», сочинский стадион «Фишт» примет игры группового чемпионата, а также ¼ и 1/8 финала.