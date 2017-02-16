Российские фанаты обещают превратить ЧМ-2018 по футболу в «фестиваль насилия»
Документальный фильм английского канала BBC2, демонстрирующий кадры, на которых российские болельщики обещают превратить Чемпионат мира по футболу- 2018 года, игры которого пройдут в том числе и в Сочи, в «фестиваль насилия» для местных жителей. Угрозы российских фанатов адресованы в первую очередь английским болельщикам, крупная стычка с которыми произошла во время Евро-2016 в Марселе, пишет «КоммерсантЪ».
Приедут ли в Сочи английские футбольные фанаты, пока не известно. Как ранее писал «Сочи Экспресс», сочинский стадион «Фишт» примет игры группового чемпионата, а также ¼ и 1/8 финала.