Приезжий мужчина угнал у сочинца велосипед с планшетом и личными вещами Сумма ущерба превысила 90 тысяч рублей

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В отдел полиции обратился мужчина с просьбой отыскать похищенный велосипед. Своего транспорта он не обнаружил после того, как вышел из кафе. Потерпевший также рассказал, что вместе с велосипедом пропал и его багажный рюкзак, в котором находились планшет и кое-какие личные вещи.

Сотрудники полиции приехали к этому кафе и просмотрели запись с камеры видеонаблюдения. На ней и был запечатлён подозреваемый. Его ориентировку отправили всем наружным нарядам полиции и в скором времени злоумышленник был задержан. Им оказался 25-летний житель Кемеровской области, изначально приехавший в Сочи на заработки. Однако он решил не утруждаться и "зарабатывать" другим способом. Выяснилось, что молодой человек уже не раз привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления, сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи.

В отношении задержанного уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража» и теперь ему светит два года за решёткой.