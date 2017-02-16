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Объекты ЧМ-2018 будут охранять войска Росгвардии О передаче полномочий Росгвардии говорится в постановлении правительства о внесении изменений в требования к объектам

Автор фото: militaryarms.ru

Войскам национальной гвардии будут переданы полномочия по охране спортивных объектов Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом говорится в постановлении правительства о внесении изменений в требования к объектам.

«Внести в требования к объектам спорта, предназначенным для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 485 "Об утверждении требований к объектам спорта, предназначенным для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, Кубка конфедераций ФИФА 2017 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 22, ст. 3220; 2016, № 5, ст. 689; № 38, ст. 5565), следующее изменение: подпункт "б" пункта 15 изложить в следующей редакции: "б) подразделениями войск национальной гвардии Российской Федерации и (или) подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации организацией, осуществляющей на договорной основе охрану имущества юридических и физических лиц», - говорится в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет летом текущего года в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге, а чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах 12 городов России, в том числе и на стадионе «Фишт» в Сочи.