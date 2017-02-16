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В Сочи сегодня ждут усиления ветра Штормовое предупреждение будет действовать до вечера пятницы 17 февраля

В ближайшие часы в Сочи ожидается усиление ветра местами порывами до 15 м/с, в горных районах – до 18 м/с. По данному поводу на курорте объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до 18 ч пятницы 17 февраля, сообщает отдел дежурных смен ФГБУ «СЦГМС ЧАМ».

Жителей города просят быть бдительными и принять все необходимые меры по предотвращению несчастных случаев и порчи имущества, не находится во время сильного ветра рядом с линиями электропередач, рекламными конструкциями, не оставлять машины под большими деревьями, закрыть и зафиксировать окна.