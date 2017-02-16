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Футбольный клуб "Сочи" сформирует второй состав В него сможет попасть любой взрослый спортсмен из других сочинских футбольных команд

Автор фото: Спорт Бизнес Консалтинг

Сегодня стало известно о том, что все сочинские тренеры и игроки объединятся. Общим центром станет спортивная школа №10. На базе школы будут проводиться официальные первенства и чемпионаты по футболу. Там же будут присваивать спортивные разряды, отбирать игроков и создадут второй состав "Сочи".

Цель введённых новшеств - создание единой сборной команды города. К тому же заниматься футболом в Сочи станет значительно дешевле, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи.

- Если говорить о детском футболе, на сегодняшний день в нашей школе занимаются 767 ребят. К 2018 году мы рассчитываем увеличить их число до 2,5 тысяч за счет расширения инфраструктуры, в частности новых полей. Мы также видим перспективы у любительского взрослого футбола, в прошлом году было 9 команд, в этом мы думаем в первенстве будут играть в два раза больше. Я думаю сейчас, когда мы объединили силы всех тренеров города, футбол в Сочи будет интенсивно развиваться, - рассказал директор спортивной школы по футболу №10 Олег Акулов.