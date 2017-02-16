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Администрация города не советует покупать квартиры в трех домах на улице Белорусской

Отключения света в Сочи 17 февраля: полный список улиц В пятницу на курорте без света останутся улицы Демократическая, Кирова, Ленина и другие

В пятницу 17 февраля с 8:00 до 16:00 в Сочи не будет света в домах №№133-179 по улице Виноградная, №№1-19 по улице Клубничная.

С 8:00 до 17.00 отключения коснутся улиц Демократическая, Кирова, Ленина, Б. Хмельницкого, Ульянова, Крупской, 8 Марта, Свердлова, Урожайная, Белгородская, Удинской, Новопокровской, Центрального рынка Адлера, Художественной школы №21, переулков Демократический, Октябрьский, Персиковый, Контрольно-пропускного пункта ПСОУ.