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Советник главы Ростуризма Куделя помещен под арест на 15 суток Бывший министр курортов, туризма и олимпийского наследия оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов

Бывший министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Евгений Куделя получил 15 суток административного ареста за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов во время обыска в своем рабочем кабинете.

Сообщается, что в ходе обыска Куделя отказался открывать находившийся в кабинете сейф, по этой причине к советнику главы Ростуризма была применена сила, пишет Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во время проходивших накануне обыска и выемки документов в офисе Ростуризма, который проводился в связи с расследованием деятельности Евгения Кудели на посту министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Предположительно дело связано с нарушениями во время строительства Олимпийских объектов и объектов инфраструктуры в Сочи.

Как писал ранее «Сочи Экспресс», в настоящее время разворачивается еще один скандал, связанный с чиновниками из администрации Краснодарского края: в настоящий момент вице-губернатор Кубани Юрий Гриценко находится под следствием по делу о злоупотреблении служебными полномочиями.