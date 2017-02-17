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Сегодня в Сочи: основные события 17 февраля В пятницу на курорте официальный старт Фестиваля искусств, пройдет открытая тренировка по биатлону и откроются выставки

Автор фото: mbilet.ru

Сегодня в нашем городе состоится официальное открытие X Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета. Предварять концертную программу будет пресс-конференция с участием маэстро, а затем на сцене Зимнего театра будет представлен спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам произведения А. де Сент Экзюпери «Маленький принц» режиссера Виктора Крамера. Премьера спектакля состоялась в Сочи в рамках IX Зимнего фестиваля искусств в 2016 году и в течении года спектакль стал одним из главных театральных событий не только Москвы, но и России. Главную роль в постановке исполнит Константин Хабенский, музыкальное сопровождение обеспечит камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Начало спектакля в 19:00.

Также сегодня в рамках юбилейного фестиваля искусств пройдет 7 международный конкурс видео – арта Эхо – Эко, а также откроются выставки: посвященная русским поэтам XX века и посвященная юбилеям Эмиля Гилельса и Игоря Стравинского.

Кроме того, в Художественном музее курорта сегодня состоится открытие выставки «Наш дом - Планета Земля», посвященной юбилею. В экспозицию вошли работы учеников художественной школы, созданные в 2016 - 2017 учебном году. Всего на выставке будет представлено около трехсот произведений юных художников, которые выполнены из природных материалов. Открытие выставки состоится в 15:00, экспозиция будет доступна для посещения до 12 марта 2017 года.

В комплексе для соревнований по горнолыжному спорту и биатлону «Лаура» в пятницу пройдет открытая тренировка членов сборной Вооруженных Сил Российской Федерации по биатлону, которые примут участие в III Всемирных военных играх в Сочи. В тренировке примут участие Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Галина Нечкасова, Анастасия Загоруйко и Ульяна Кайшева. Тренер ЦСКА по зимним видам спорта лейтенант Виктор Васильев расскажет о правилах проведения такого рода соревнований, а также поделится своими знаниями, умениями и навыками в биатлоне. Начало открытой тренировки в 10:30.