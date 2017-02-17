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В Сочи произошел взрыв газа в жилом бараке, пострадали трое В Адлерском районе курорта взорвался газ в бараке на четыре квартиры

Автор фото: polit.ru

Сегодня в сочинском поселке Мирный произошел взрыв газа. При взрыве пострадали три человека, которые были госпитализированы с места происшествия на скорой. Взырв разрушил часть наружней стены здания и сломал межкомнатные перегородки. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка из газового баллона - скопившийся на кухне газ взровался, когда двое мужчин вышли покурить.

«Взрыв газа произошел в поселке Мирный в доме номер 6 в бараке на четыре квартиры. В доме выбиты стекла, внутри имеются небольшие разрушения. Данных о пострадавших пока нет», - цитирует информагентство представителя оперативных служб курорта.