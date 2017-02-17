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В Сочи за расстрел мужчины из автомата будут судить гражданина Абхазии Также его обвиняют в незаконном обороте оружия

Автор фото: ProGorodSamara.ru

30-летний приезжий мужчина из Абхазии предстанет перед судом по обвинению в убийстве в убийстве 39-летнего сочинца (ч.1 ст.105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).

Следствие выяснило, что вечером 23 октября 2016 года оба мужчины встретились в Адлерском районе г. Сочи возле кафе "Ивушка". Сначала они просто разговаривали, потом нормальный тон сменился на повышенный и началась ссора, в ходе которой гражданин Абхазии достал автомат «Калашникова» и выстрелил в грудь и нижние конечности оппонента 7 раз. От полученных повреждений сочинец скончался на месте. О его смерти в полицию сообщили местные жители, которые нашли его тело.

Стрелявший мужчина был найден. Он признался в убийстве. Теперь уголовное дело в отношении него передадут в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.