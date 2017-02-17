Известная актриса рассказала о том, что планирует переехать в Сочи на постоянное место жительства

Из-за густого тумана нарушено воздушное сообщение между Сочи и Краснодара В настоящий момент краснодарский аэропорт объявил о задержке 18 рейсов

Автор фото: vladtime.ru

Из-за неблагоприятных погодных условий – низкой видимости по причине густого тумана – нарушено расписание полетов в Краснодарском аэропорту. В настоящий момент, согласно данным онлайн-табло аэропорта, на прилет и вылет задерживается в общей сложности 18 рейсов. В том числе, задерживается прибытие в Краснодар рейса авиакомпании «Ютэйр» Б737-5 из Сочи. Также на два часа задерживается вылет из Краснодара в Сочи рейса Б737-5 той же авиакомпании.