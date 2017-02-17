Известная актриса рассказала о том, что планирует переехать в Сочи на постоянное место жительства

В автобусах Сочи появились кондукторы С сегодняшнего дня на маршруте №22 начался эксперимент

Автор фото: kramola.info

Эксперимент по использованию услуг кондукторов на одном из сочинских городских маршрутах начался сегодня на курорте по инициативе МУП «Сочиавтотранс». Речь идет о маршруте №22, на котором сегодня появились люди в форменных жилетах с жетонами. Их задача – принимать плату за проезд и выдавать билеты всем заходящим в автобус пассажирам.

Эксперимент призван показать, повысится ли собираемость платы за проезд, если ее будут собирать кондукторы. В случае, если опыт окажется результативным, кондукторы могут появиться и на других маршрутах предприятия. Ведь, как ранее писал «Сочи Экспресс», именно низкая собираемость платы за проезд практически поставила компанию на грань банкротства.