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Многоквартирный дом в районе Южных культур в Сочи будет снесен Очередная новостройка на землях ИЖС признана объектом незаконного строительства и будет снесена

Автор фото: Пресс-служба администрации Сочи

Накануне в Сочи решением Адлерского суда многоквартирный дом, построенный на участке №67 в районе совхоза «Южные культуры», признан незаконным строением и будет снесен. Данное решение было вынесено по иску администрации города Сочи к собственнику Самарской Татьяне. Согласно материалам суда, было установлено, что Самарская ведет строительство многоквартирного дома на участке №67 площадью 660 кв.м с кадастровым номером 23:49:0402042:1119 на землях с/за «Южные культуры». Меж тем данные земли предназначены для индивидуального жилищного строительства, и застройщик получила разрешение на возведение 3-хэтажного индивидуального дома. Вместо этого было построено здание, площадь которого в 4 раза превышает разрешенную площадь застройки и составляет 485,8 кв. м.

Несмотря на то, что дом уже признан объектом незаконного строительства, и на него уже наложены обеспечительные средства в виде запрета на подключение центральных коммуникаций, в нем до сих пор ведется открытая продажа квартир.

Администрация города Сочи не рекомендует вкладывать деньги в покупку жилья в данном ЖК, так как велика вероятность потерять свои средства.