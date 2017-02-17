Прогулка на нетипичном для городского движения транспорте привела к ДТП на Курортном проспекте

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В Сочи перевернулся автомобиль, водитель погиб (ФОТО) Автокатастрофа произошла сегодня утром в Хостинском районе







Сегодня, 17 февраля, в 08:04 в Хостинском районе г. Сочи произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ-2101 съехал с проезжей части, перевернулся и въехал в частный дом №4.

Сотрудники полиции, прибывшие на место аварии, установили, что машина перевернулась на большой скорости и, скорее всего, водитель потерял управление. Водитель скончался. Сейчас по факту ДТП проводится надлежащая проверка, сообщают в отделе пропаганды полка ДПС ГИБДД УВД по Сочи.