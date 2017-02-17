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В Сочи обнаружили нелегалов в гаражных кооперативах Аналогичные проверки прошли и в садовых товариществах

Автор фото: Fototerra.ru

Специальные межведомственные группы Сочи, состоящие из сотрудников районных администраций, администраций сельских округов, ТОСовцев, казаков и полицейских, занялись проверкой безопасности проживания людей в гаражах и садовых товариществах. В ходе ревизии выявились некоторые нарушения.

В одном из строений проживало 3 приезжих их Узбекистана, нарушающих миграционное законодательство. Ещё по трём адресам была нарушена противопожарная безопасность и периодически нарушался общественный порядок.

Подобные проверки начались в январе этого года и продолжаются до сих пор, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи.