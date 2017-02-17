В Ростове-на-Дону найдены мертвыми жительница Сочи и ее 6-летний сын Причина смерти установливается следствием

Сегодня днем в Ростове-на-Дону, в переулке Благодатный было обнаружено мертвое тело 30-летней сочинки, рядом с ней был найдет ее мертвый 6-летний сын. Сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые экспертизы и следственные действия с целью установить причину смерти погибших и обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области. Ростовские СМИ высказывают предположение, что женщина могла задушить ребенка, а потом покончить с собой. Однако никакого официального подтверждения этой информации пока не поступало.