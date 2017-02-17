В Сочи белгородец у питерца сноуборд украл На любителя брать, что плохо лежит, заведено уголовное дело

Очередная сезонная кража произошла на одном из горнолыжных курортов Сочи, где 30-летний любитель зимнего отдыха лишился сноуборда, оставив его без присмотра у входа в кафе. Мужчина обратился в полицию и сообщил, что вор нанес ему ущерб в размере 14 тысяч рублей. Прибывшие на место оперативники осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и составили ориентировку на предполагаемого вора. По ней удалось найти и задержать подозреваемого, которым оказался 31-летний отдыхающий из Белгородской области. В беседе со следователем задержанный признался в преступлении, украденный сноуборд был у него изъят и передан владельцу. В отношении белгородца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», наказанием по которой может стать тюремное заключение на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.