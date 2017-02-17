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Выходные в Сочи: чем заняться 18 и 19 февраля В эти выходные на курорте откроется Зимний фестиваль искусств, состоится чемпионат по спортивной ходьбе и спектакль

Автор фото: jamesbort.com

Наиболее значимым событием грядущих выходных станет Зимний фестиваль искусств Башмета, который будет проходить в Сочи уже в десятый раз. В субботу, 18 февраля в 19:00 в Зимнем театре пройдет церемония открытия и гала-концерт фестиваля. Перед зрителями выступят Олли Мустонен (фортепиано, Финляндия), Массимо Кварта (скрипка, Италия), Ольга Кульчинская (сопрано, Россия), Квартет духовиков, Юрий Башмет (альт, Россия), камерный ансамбль «Солисты Москвы».

В воскресенье в 19:00 в рамках Зимнего фестиваля искусств состоится балетный вечер: зрителям представят одноактный балет «Тристан и Изольда» на музыку Рихарда Вагнера в исполнении солистов Национальной Парижской оперы Доротеи Жильбер и Матье Ганьо, а также «Сын Мадам Баттерфляй» - одноактный балет по мотивам оперы «Чио-Чио-Сан» Джакомо Пуччини в исполнении артистов балетной труппы «Imperfect» (Италия).

В «Роза Холле» в субботу 18 февраля в 19:00 начнется концерт группы «Б-2» в сопровождении симфонического оркестра под управлением дирижера Феликса Арановского. В программу концерта вошли такие известные композиции, как «Полковнику никто не пишет», «Серебро», «Последний герой», «Скользкие улицы», «Мой рок-н-ролл», «Дурочка» и «Варвара» плюс песни с нового альбома «#16плюс».

Для тех, кто классическому искусству предпочитает спорт, в 18 и 19 февраля в Сочи пройдет Чемпионат России по спортивной ходьбе, в котором примут участие ведущие легкоатлеты страны. В субботу 18 февраля соревнования начнутся в 8:30 на трассе «Формулы 1», а в воскресенье 19 февраля – в 9:00 на Центральном стадионе Сочи. Для зрителей вход на соревнования свободный.

Театр «Замок на песке» в это воскресенье в 18:00 на сцене Дома культуры Центрального района представит спектакль «Цилиндр» по комедии итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. Спектакль расскажет о авантюрной итальянской семье, которая пытается свести концы с концами, заманивая и обманывая богатых мужчин.