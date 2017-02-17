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В Сочи задержали закладчицу наркотиков из ближнего зарубежья Наркотики женщина хранила у себя в доме

Автор фото: Slovodel.com

Оптовую партию метилэфедрона обнаружили полицейские в квартире одного из домов г. Сочи. Изъято более 1 килограмма наркотиков, которые хранились в свёртках и полимерных пакетах, а также весы. 47-летнюю женщину, временно проживающую там, заключили под стражу.

Выйти полицейским на закладчицу помогла оперативная информация, которая подтвердилась при осмотре квартиры. Женщина не стала отпираться и признала свою вину. Она рассказала, что приехала на заработки в Сочи месяц назад. Но работа её заключалась в том, чтобы заказывать метилэфедрон через интернет, а потом распространять его через "закладки".

На женщину уже завели уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере», сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи. Теперь её светит 15 лет лишения свободы.