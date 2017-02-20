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Владимир Путин посетил спектакль в Зимнем театре Сочи Президент посмотрел спектакль открытия X Фестиваля искусств Башмета «Не покидай свою планету»









Президент РФ Владимир Путин посмотрел спектакля «Не покидай свою планету», который прошел в Зимнем театре в пятницу, 17 февраля. Спектакль по мотивам произведения «Маленький принц» Экзюпери открыл X Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. Главную роль исполнил актер Константин Хабенский, ему помогал камерный ансамбль «Солисты Москвы». Режиссер и постановщик спектакля - Виктор Крамер.

Владимир Путин занимал место практически в самом центре зрительного зала. После представления глава государства пообщался за кулисами с Константином Хабенским и Юрием Башметом. Президент отметил атмосферу, музыкальное сопровождение спектакля и игру актера.

- Простые вещи были озвучены в красивой форме. Шикарно, так за душу берет, - цитирует Владимира Путина «Первый канал».

В ответ Константин Хабенский подчеркнул, что восприятие зрителем спектакля стало в какой-то степени даже неожиданностью.

- Получилось настолько интересно, и восприняли хорошо зрители, - сказал актер.

Также глава государства был удивлен, что за время своего существования Фестиваль добился такого признания.

- Я даже не знал, что фестиваль уже вошел в двадцатку лучших фестивалей мира, - сказал Владимир Путин. - Это здорово! Много представителей из других стран приехали. Поздравляю.

Юбилейный X Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета продлится в Сочи до 26 февраля. За это время зрители увидят лучшее, что было показано на Фестивале в предыдущие годы, также зрителей ждут мировые премьеры. Помимо этого, в рамках форума искусств запланирована насыщенная просветительско-образовательная программа.