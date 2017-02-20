В Сочи появится новая граффити-стена
В Адлерском районе появится стена для граффити. Откроется она на улице Насыпной, рядом с железнодорожным полотном. Украшением арт-пространства займутся сочинские граффитисты из проекта VALGALO. Какой именно рисунок появится на стене – пока неизвестно.
В настоящее время ведутся подготовительные работы уличного «холста». Открытие состоится в субботу, 25 февраля, в 13:00.
По решению городских властей, специальное место для «уличной живописи» в дальнейшем появится в каждом районе курорта. Как уже писал «Сочи Экспресс», несколько зданий в центре Сочи уже украшены граффити. Настенные рисунки с изображением советских киногероев городу подарили белорусские художники из проекта «Знай наших».