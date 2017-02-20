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Российские биатлонисты стали чемпионами мира впервые за 9 лет Спортсмены взяли золото в эстафете 4x7,5 км, оставив позади себя команды Франции и Австрии

Автор фото: kvedomosti.com

Сборная России по биатлону выиграла золото в эстафете 4х7,5 км на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Команда в составе Антона Шипулина, Алексея Волкова, Максима Цветкова и Антона Бабикова финишировала с результатом 1 час 14 минут 15,0 секунд, допустив три промаха на восьми огневых рубежах.

Второе место заняла сборная Франции - отставание 5,8 секунды; 4 промаха. Бронза досталась австрийцам - +20,1; 10.

Это первая победа российских биатлонистов в эстафете за 9 лет. До этого сборная поднималась на высшую ступень пьедестала в 2008 году, выиграв чемпионат мира в Эстерсунде (Швеция). На нынешнем чемпионате эта золотая медаль также стала первой для команды России: ранее спортсмены завоевали бронзу в смешанной эстафете.

Однако радость от долгожданной победы была подпорчена на церемонии награждения, во время которой организаторы перепутали гимн России и по ошибке включили старую версию – «Патриотическую песню» Михаила Глинки. Ситуацию исправил комментатор Дмитрий Губерниев, который вышел на сцену спустя 30 секунд и дал российским биатлонистам микрофон. После чего спортсмены исполнили гимн а капелла при поддержке болельщиков.

- В моей карьере такое произошло впервые. Всегда ждешь момента, когда зайдешь на верхнюю сточку пьедестала и услышишь гимн своей страны. К сожалению, сегодня случилась ошибка. Радостно, что наши болельщики поддержали нас и помогли нам спеть гимн, - цитирует Антона Шипулина ТАСС.

По словам организаторов турнира, ошибка произошла без злого умысла. Виновные будут оштрафованы.

Совревнования по биатлону в ближйашее время можно будет посмотреть в Сочи во время Всемирный военных игр, которые стартуют уже на следующей неделе.