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Фестиваль Башмета: день четвертый Сегодня зрителей ждет одна из главных премьер фестиваля

Автор фото: kudago.com

Сегодня, в четвертый день Зимнего фестиваля искусств Башмета, в 17:00 зрителей ждут на концерт солистов ансамблей Гонконгского оркестра китайских инструментов, который состоится в Зале органной и камерной музыки им.Дебольсокй.

В 19:00 на сцене Зимнего театра состоится одна из главных премьер фестиваля - опера «Севильский цирюльник» в постановке Виктора Крамера. Бессмертное произведение Моцарта предстанет в необычном формате оперного спектакля, в котором примет участие актер Евгений Стычкин, оперные партии исполнят Григорий Чернецов, Дара Савинова, Ярослав Абаимов в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

В новом для фестиваля зале «Роза Холл» в Красной Поляне в 19:00 состоится балетный вечер с участием солистов танцевальной компании imPerfect (Италия).

Сочинцев сегодня ждет теплая сухая погода, днем столбик термометра поднимется до +11 градусов, будет облачно без осадков.