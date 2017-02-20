Фестиваль Башмета: день четвертый
Сегодня, в четвертый день Зимнего фестиваля искусств Башмета, в 17:00 зрителей ждут на концерт солистов ансамблей Гонконгского оркестра китайских инструментов, который состоится в Зале органной и камерной музыки им.Дебольсокй.
В 19:00 на сцене Зимнего театра состоится одна из главных премьер фестиваля - опера «Севильский цирюльник» в постановке Виктора Крамера. Бессмертное произведение Моцарта предстанет в необычном формате оперного спектакля, в котором примет участие актер Евгений Стычкин, оперные партии исполнят Григорий Чернецов, Дара Савинова, Ярослав Абаимов в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.
В новом для фестиваля зале «Роза Холл» в Красной Поляне в 19:00 состоится балетный вечер с участием солистов танцевальной компании imPerfect (Италия).
Сочинцев сегодня ждет теплая сухая погода, днем столбик термометра поднимется до +11 градусов, будет облачно без осадков.