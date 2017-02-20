Сегодня Центральный район Сочи останется без холодной воды

На водоводе по улице Кубанская произошёл порыв
Сегодня Центральный район Сочи останется без холодной воды
Автор фото: Гатчина City

Из-за утреннего происшествия на водоводе, на время ремонтных работ, без холодной воды останутся абоненты улиц: 

- Красноармейская, Цюрупы, Горького, Воровского, Чайковского, Новоселов, Островского, Курортный проспект, Нагорная, Параллельная, Роз, Ударная, Первомайская, Кубанская, Гагарина, Чайковского, Грибоедова, Комсомольская

- переулки Морской, Рабочий

- мкр-н КСМ

- котельная № 14,2,3

Когда появится холодная вода пока неизвестно, сообщает пресс-служба ООО "Сочиводоканал". 

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