Сегодня Центральный район Сочи останется без холодной воды
Из-за утреннего происшествия на водоводе, на время ремонтных работ, без холодной воды останутся абоненты улиц:
- Красноармейская, Цюрупы, Горького, Воровского, Чайковского, Новоселов, Островского, Курортный проспект, Нагорная, Параллельная, Роз, Ударная, Первомайская, Кубанская, Гагарина, Чайковского, Грибоедова, Комсомольская
- переулки Морской, Рабочий
- мкр-н КСМ
- котельная № 14,2,3
Когда появится холодная вода пока неизвестно, сообщает пресс-служба ООО "Сочиводоканал".