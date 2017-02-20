Прогулка на нетипичном для городского движения транспорте привела к ДТП на Курортном проспекте

Погода, нехарактерно холодная для этого времени года, установилась на курорте надолго

Известная актриса рассказала о том, что планирует переехать в Сочи на постоянное место жительства

Отключения света в Сочи 20 февраля: полный список улиц Сегодня на курорте без света останутся Клубничная, Транспортная, Абовяна и другие улицы

Сегодня, 20 февраля с 8:00 до 17:00 в Сочи в связи с плановым ремонтом будет прекращено электроснабжение домов №№133-179 по улице Виноградная, №№1-19 по улице Клубничная, №27 по улице Яна Фабрициуса, улиц Абовяна, Олимпийская (c/т «Русская поляна»), Вишневая (С/Т «Фундучная», СНТ «ОАЗИС», с/т «Ягодка, с/т «Весна»), Транспортная (Мусоросжигательный завод, освещение автодорог, ООО «Строймонтаж-14», ООО «Югстрой», ФГУ ДЭП-117, ООО «Эдлайн плюс», с/т «Фронтовик», БМВ центр, АЗС №122, РБУ), а также переулков Абовяна, Юртовский.