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В Сочи молодую девушку будут судить за убийство сожителя 21-летняя девушка уже признала свою вину

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Уголовное дело об убийстве 24-летнего сочинца направили в суд. Обвиняемую осудят по части 1 статьи 105 УК РФ.

Как мы сообщали ранее, убийство произошло в прошлом году, 5 декабря. 21-летняя сочинка зарезала своего сожителя за то, что он выпивал без неё. Одним ударом ножа она лишила жизни своего гражданского мужа. После того, как девушка поняла, что натворила, она сама вызвала врачей Скорой помощи, но было уже поздно. Медики констатировали смерть молодого человека.

В связи с тем, что сочинка признала свою вину и все доказательства собраны, уголовное дело отправили в суд для рассмотрения по существу сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.