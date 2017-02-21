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За прошедшие сутки в Сочи в двух авариях пострадали три человека (ФОТО) Одна из аварий произошла на объездной в районе Хосты, вторая – на дороге Адлер – Альпика-Сервис

Автор фото: Пресс-служба полка ДПС ГИБДД г.Сочи

В воскресенье 19 февраля около 6:20 на обходе Сочи в районе Хосты Suzuki Swift под управлением 26-летнего водителя съехал с дороги и, наткнувшись на препятствие, перевернулся на крышу. В результате аварии пострадал водитель, который был госпитализирован с места происшествия.

В этот же день в 23:40 на автодороге Адлер – Альпика-Сервис 42-летний водитель Chevrolet Lacetti выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lexus LX 570, за рулем которого находился 54-летний водитель. В результате аварии водитель и пассажир Chevrolet были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба полка ДПС ГИБДД г.Сочи.