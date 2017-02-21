Сочинца арестовали за попытку продажи ножа с нацисткой атрибутикой
Не так давно на просторах интернета появилось объявление, которым сразу заинтересовалась прокуратура. В Сочи 38-летний мужчина хотел продать перочинный нож с изображением символики Третьего Рейха Нацисткой Германии.
Незадолго после того, как объявление было опубликовано, мужчину нашли и предъявили обвинение в экстремизме. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ "Пропаганда нацистской атрибутики". В качестве наказания мужчине назначили административный арест на 5 суток и конфисковали нож, сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Напоминаем, что любое публичное демонстрирование или пропаганда нацистской атрибутики, символики попадает под Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности.