Вода в квартиры жителей Центрального района Сочи вернется только к вечеру
Стало известно ориентировочное время окончания восстановительных работ на водоводе диаметром 600 мм по улице Кубанская, в районе дома № 6. По информации пресс-службы ООО «Сочиводоканал», последствия аварии будут ликвидированы к 20:00. В настоящее время ремонтные работы ведутся силами пяти человек и двух единиц специальной техники.
Как ранее писал «Сочи Экспресс», в настоящий момент без воды остаются жители улиц Красноармейская, Цюрупы, Горького, Воровского, Чайковского, Новоселов, Островского, Курортный проспект, Нагорная, Параллельная, Роз, Ударная, Первомайская, Кубанская, Гагарина, Чайковского, Грибоедова, Комсомольская, переулки Морской, Рабочий, мкр-н КСМ, котельные № 14,2,3.