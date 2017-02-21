О непогоде, которая надвигается на курорт, сообщили экстренные службы

Прогулка на нетипичном для городского движения транспорте привела к ДТП на Курортном проспекте

Погода, нехарактерно холодная для этого времени года, установилась на курорте надолго

Вода в квартиры жителей Центрального района Сочи вернется только к вечеру Восстановительные работы на водоводе обещают закончить к 20:00

Стало известно ориентировочное время окончания восстановительных работ на водоводе диаметром 600 мм по улице Кубанская, в районе дома № 6. По информации пресс-службы ООО «Сочиводоканал», последствия аварии будут ликвидированы к 20:00. В настоящее время ремонтные работы ведутся силами пяти человек и двух единиц специальной техники.

Как ранее писал «Сочи Экспресс», в настоящий момент без воды остаются жители улиц Красноармейская, Цюрупы, Горького, Воровского, Чайковского, Новоселов, Островского, Курортный проспект, Нагорная, Параллельная, Роз, Ударная, Первомайская, Кубанская, Гагарина, Чайковского, Грибоедова, Комсомольская, переулки Морской, Рабочий, мкр-н КСМ, котельные № 14,2,3.