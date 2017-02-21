Александр Лукашенко в Сочи, но Путин с ним встречаться не планирует
Как стало известно СМИ, президент Беларуси Александр Лукашенко в настоящий момент находится с частным визитом в Сочи. По сообщению пресс-службы Кремля, встреча Владимира Путина с президентом союзного государства не планируется – графики глав государств переполнены ранее запланированными встречами и мероприятиями. При этом ведется подготовительная работа по проведению Высшего Государственного совета Союзного государства, пишет Lenta.ru.
Как известно, в настоящий момент между Россией и Беларусью возникло напряжение в отношениях, связанное с введением пограничного режима и резкими высказываниями в этой связи, сделанные Александром Лукашенко.