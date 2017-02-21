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Авария на водоводе в Центральном районе Сочи ликвидирована Вода уже возвращается в дома горожан

Крупная водопроводная авария на улице Кубанской, из-за которой сегодня на полдня остался без воды Центральный район Сочи, ликвидирована раньше срока. О завершении экстренного ремонта было объявлено уже в 14:55, в настоящий момент вода уже поступает в квартиры и офисы Центрального района.

Как ранее писал «Сочи Экспресс», сегодня утром произошла авария на водоводе диаметром 600 мм на улице Кубанская, в районе дома № 6. Ранее ликвидировать аварию обещали к 20:00.