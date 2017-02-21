Прогулка на нетипичном для городского движения транспорте привела к ДТП на Курортном проспекте

Погода, нехарактерно холодная для этого времени года, установилась на курорте надолго

Завтра в Сочи без света останутся жители Центрального района Отключения затронут улицы Красная, Ломоносова, Абовяна и другие

В связи с плановыми работами завтра, во вторник 21 февраля с 8:00 до 17:00 в Сочи не будет света в домах №№50, 50/1, 50/2 по Курортному проспекту, на улицах, Нагорная, Мостовая, Тульская, Искры, Заречная, Псебайская, Николаевская, 10 лет Октября, Лазурная Долина, Веринская, Петрозаводская, переулки Абовяна, Юртовский, а также гостиница «Магнолия», асфальтовый завод, городская муниципальная свалка.

С 23:00 до 6:00 среды 22 февраля будет прекращено электроснабжение домов №№54-113 по улице Красная, а также улицы Мичурина и Ломоносова.