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Фестиваль Башмета: день пятый Сегодня зрителей ждет один из самых интересных музыкальных экспериментов фестиваля

Автор фото: www.carnegiehall.org

Во вторник 21 февраля в рамках Х Зимнего фестиваля искусств Башмета в Сочи на сцене Зимнего театра в 19:00 состоится один из самых необычных концертов фестиваля «Там где Китай встречается с Европой». На одной сцене выступят камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Hong Kong Chinese Orchestra (Китайский оркестр Гонконга) – классические симфонические инструменты прозвучат вместе с народными китайскими.

В это же время в «Роза Холле» состоится сказка с оркестром для взрослых и детей «Руслан и Людмила». Актер Александр Лазарев младший сыграет в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением дирижера Дениса Власенко.