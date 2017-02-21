Сочинские электросети обновило список отключений света на 21 февраля
С целью профилактического ремонта электрооборудования сегодня, во вторник 21 февраля с 10:00 до 17:00 не будет света в домах №№ 50, 50/1, 50/2 по Курортному проспекту, на улице Нагорной, в гостинице «Сочи».
С 10:00 до 18:00 отключения коснутся улиц Гоголя, Жемчужной, Мира, Черниговской, Ромашек, Насыпной, Революции, Молокова, Сдовой, Взлетной.
С 13:00 до 17:00 света не будет на улицах Кипарисовая (ДТО художников, АТС-65), Сухумском шоссе, улицы Апшеронской (санаторий «Прогресс»).
Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.