О непогоде, которая надвигается на курорт, сообщили экстренные службы

Прогулка на нетипичном для городского движения транспорте привела к ДТП на Курортном проспекте

Погода, нехарактерно холодная для этого времени года, установилась на курорте надолго

Сочинские электросети обновило список отключений света на 21 февраля На время будет прекращено электроснабжение Сухумского шоссе, Нагорной и части улиц Адлерского района

С целью профилактического ремонта электрооборудования сегодня, во вторник 21 февраля с 10:00 до 17:00 не будет света в домах №№ 50, 50/1, 50/2 по Курортному проспекту, на улице Нагорной, в гостинице «Сочи».

С 10:00 до 18:00 отключения коснутся улиц Гоголя, Жемчужной, Мира, Черниговской, Ромашек, Насыпной, Революции, Молокова, Сдовой, Взлетной.

С 13:00 до 17:00 света не будет на улицах Кипарисовая (ДТО художников, АТС-65), Сухумском шоссе, улицы Апшеронской (санаторий «Прогресс»).

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.