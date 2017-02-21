Прогулка на нетипичном для городского движения транспорте привела к ДТП на Курортном проспекте

Погода, нехарактерно холодная для этого времени года, установилась на курорте надолго

На перепроверку допинг-проб Олимпиады в Сочи уйдет 5 лет Закончить эту кропотливую работу планируется к 2022 году

Итоги допингового скандала, который разгорелся по итогам Олимпиады-2014 года в Сочи, будут подведены еще не скоро. Как заявил сегодня прессе представитель Международного олимпийского комитета, перепроверка допинг-проб российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде в Сочи, завершится не ранее 2022 года. Более конкретных сроков не называется, однако сообщается, что информация о новых полученных результатах в каждом конкретном случае будет публиковаться, пишет Чемпионат.com.

Последствия скандала негативно сказались на положении и репутации российского спорта на мировой арене. Вслед за публикацией итогов расследования Россия потеряла право проводить Чемпионат мира по бабслею и скелетону, сборная по легкой атлетике в полном составе отстранена от международных соревнований, дисциплинарные взыскания накладываются на отдельных спортсменов и целые сборные.