Прогулка на нетипичном для городского движения транспорте привела к ДТП на Курортном проспекте

Погода, нехарактерно холодная для этого времени года, установилась на курорте надолго

Завтра в Сочи ожидается сильный дождь Экстренные службы предупреждают жителей Краснодарского края о вероятности сильных ливней

Штормовое предупреждение в связи с вероятностью сильных ливней объявлено на Кубани экстренными службами. Сочи – также в зоне риска. Согласно прогнозам синоптиков, сегодня на курорте дождь завершится уже к вечеру, а вот завтра в течение дня ожидаются сильные ливни, при этом температура к вечеру упадет до +4 градусов Цельсия, поднимется сильный ветер, местами порывами до 10 м/с, из-за чего субъективно температура будет восприниматься как -2.

Администрация Сочи просит жителей и гостей города быть бдительными и принять все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать неприятных ситуаций.