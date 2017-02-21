В Сочи могут ввести бесплатный проезд для отличников
Приравнять отличников учебы к льготным категориям граждан, сделав для них бесплатным проезд в общественном транспорте, предложил сегодня на очередной планерке мэр Сочи Анатолий Пахомов. Градоначальник считает, что поощрить тех студентов и школьников, которые учатся только на отлично, - достойная задача, на которую не жалко выделить несколько миллионов рублей из городского бюджета.
Соответствующее поручение было дано сочинскому управлению по образованию и науке, по информации которого по итогам прошлого учебного года 160 выпускников закончили школу с золотыми медалями и были отмечены медалью «За особые успехи в учении», сообщает пресс-служба городской администрации.
Как ранее писал "Сочи Экспресс", сочинские транспортные компании испытывают определенные финансовые проблемы из-за низкой собираемости платы за проезд. Поэтому осуществить данный проект возможно только при условии дотационного финансирования.