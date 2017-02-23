Погода, нехарактерно холодная для этого времени года, установилась на курорте надолго

Сегодня в Сочи: основные события 22 февраля В среду на курорте продолжится Зимний фестиваль искусств, откроется студенческий форум и начнут отмечать масленицу

В Сочи продолжается Х Зимний фестиваль искусств Башмета. Главным культурным событием дня сегодня станет концерт «Классика и рок»: в 19:00 в Зимнем театре выступит Диана Арбенина в сопровождении симфонического оркестра.

В оздоровительном комплексе Дагомыс сегодня в 19:30 стартует Всероссийский молодежный форум «Студенческий марафон: Сочи». В нем примут участии более 20 студенческих команд из Тулы, Черкесска, Москвы, Челябинска, Уфы, Тюмени, Ростов-на-Дону. В рамках форума пройдут спортивные соревнования по фрироупу, мини-футболу, фитнес-трофи, стритболу, гандболу, перетягиванию каната, шахматам и шашкам.

В образовательную программу вошли «Школа национального лидера», «Школа по управлению проектами», «СМИ вуза» и площадка «Технологии работы с молодежью на базе российских университетов». Также студенческие команды принимут участие в конкурсах: «Ворошиловский стрелок», «Фотомарафон», конкурс КВН, литературный конкурс, музыкальные и вокальные конкурсы, конкурс кулинарного искусства, конкурс дизайна, а также конкурс видеороликов «В кадре марафона». Мероприятие будет проходить до 26 февраля, по итогам будет выбрана лучшая студенческая команда.

В «Сочи Парке» уже сегодня начнут отмечать масленицу. Гостей парка ждут интерактивные и музыкальные шоу-программы, народные забавы, игры, конкурсы, мастер-классы, спектакли и сказочные представления. С утра до вечера здесь будут выступать инструментальные коллективы, танцоры и певцы.

Сегодня не советуем сочинцам выходить на улицу без зонта – днем в среду ожидается сильный дождь, температура воздуха днем поднимется до +10 градусов, будет ветрено, местами порывами до 11 м/с, к вечеру похолодает до +4.