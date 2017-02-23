Зарплату игрокам ХК «Сочи» так и не выплатили Спортсмены уже обратились с заявлениями в прокуратуру

Игроки хоккейного клуба Сочи так и не дождались обещанных им выплат задолженностей по зарплате, которую они не получают еще с октября прошлого года. По информации от представителей профсоюза игроков, команда подала соответствующие заявления в прокуратуру. На это последовала реакция руководства клуба, которая теперь утверждает, что после подачи заявления счета арестованы и теперь спортсменам денег точно не видать. Однако данная информация не соответствует истине, заявил руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко: юрист профсоюза выяснил, что на данном этапе у прокуратуры нет полномочий блокировать счета, и подобные заявление – попытка придумать очередную причину не выплачивать игрокам деньги, пишет Чемпионат.ком.