Погода, нехарактерно холодная для этого времени года, установилась на курорте надолго

В Сочи начались III зимние Всемирные военные игры Официальное открытие пройдёт на курорте в эту пятницу

Автор фото: http://cska.ru

Сегодня, 22 февраля, в Сочи стартовал первый соревновательный день III зимних Всемирных военных игр. На курорт уже съехались более тысячи военнослужащих из 26 стран мира. От России на играх выступят 60 представителей.

Комплекты наград разыграют в 7 видах спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении и шорт-трек. Жители и гости Олимпийской столицы смогут бесплатно "поболеть за наших".

Открытие пройдёт в Олимпийском парке 24 февраля. Сначала участникам передадут эстафету спортивного огня, а потом состоится церемония во дворце спорта "Ледяной куб", сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.