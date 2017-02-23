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Вечный огонь в Сочи забрасывают жестяными банками и прочим мусором В связи с наступающим Днём защитника отечества в Сочи провели профилактические работы на Мемориале Завокзального района

Автор фото: Сочи Экспресс

Для того, чтобы Вечный огонь горел в Сочи действительно вечно, необходимо периодически проверять его техническое состояние. Накануне состоялась одна из таких инспекций.

В ходе проверки выяснилось, что не все жители города уважительно относятся к символу памяти о погибших героях. После того, как огонь переместили во временную чашу, в звезде нашли целую кучу отходов. В пепле обнаружили даже жестяные банки. Отходы поместили в 15-литровое ведро.

"Се­год­ня мы про­во­дим внеп­ла­но­вое тех­ни­чес­кое об­слу­жи­ва­ние сис­тем го­ре­ния Веч­но­го ог­ня, по­то­му что при об­хо­де на­ши сле­са­ри об­на­ру­жи­ли сла­бое го­ре­ние пла­ме­ни. И это, ес­тес­твен­но, выз­ва­ло бес­по­кой­ство. Нам сей­час очень важ­но про­чис­тить соп­ла го­рел­ки для то­го, что­бы пла­мя го­ре­ло ров­но и это бы­ло бе­зо­пас­но", - прокомментировала советник генерального директора по связям с общественностью "Сочигоргаз", Виктория Завьялова.

Следующие профилактические работы пройдут в преддверии 9 мая уже во всех районах г. Сочи, сообщает "Эфкате".