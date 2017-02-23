Вечный огонь в Сочи забрасывают жестяными банками и прочим мусором
Для того, чтобы Вечный огонь горел в Сочи действительно вечно, необходимо периодически проверять его техническое состояние. Накануне состоялась одна из таких инспекций.
В ходе проверки выяснилось, что не все жители города уважительно относятся к символу памяти о погибших героях. После того, как огонь переместили во временную чашу, в звезде нашли целую кучу отходов. В пепле обнаружили даже жестяные банки. Отходы поместили в 15-литровое ведро.
"Сегодня мы проводим внеплановое техническое обслуживание систем горения Вечного огня, потому что при обходе наши слесари обнаружили слабое горение пламени. И это, естественно, вызвало беспокойство. Нам сейчас очень важно прочистить сопла горелки для того, чтобы пламя горело ровно и это было безопасно", - прокомментировала советник генерального директора по связям с общественностью "Сочигоргаз", Виктория Завьялова.
Следующие профилактические работы пройдут в преддверии 9 мая уже во всех районах г. Сочи, сообщает "Эфкате".