Погода, нехарактерно холодная для этого времени года, установилась на курорте надолго

В Сочи объявлено штормовое предупреждение Непогода будет царить на курорте в ближайшие сутки

Автор фото: ProGorodSamara.ru

Сегодня, 22 февраля, с 17:00 до 20:00 и всю ночь 23 февраля в горном кластере Сочи будет идти очень сильный снег. В связи с этим в горах выше 1000 м - сохранится высокая лавиноопасность.



В прибрежной зоне Сочи ожидаются дожди, в предгорьях - мокрый снег. Также возможен подъём уровня воды в реках, активизация экзогенных процессов. Порывы ветра местами будут достигать 13-18 м/с, сообщает ФГБУ «СЦГМС ЧАМ».

Спасатели просят жителей и гостей Сочи принять все необходимые меры безопасности. А в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить с мобильных телефонов по номеру 010.