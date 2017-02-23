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"Как управлять продажами?". Новый мастер-класс в Сочи От обладателя премии коммерческий директор года, автора бестселлера «45 татуировок менеджера» и «45 татуировок продавана

Автор фото: http://www.kombatseminar.ru/sochi/kak-upravlyat-prodazhami.html

24 марта в Сочи в отеле Хаятт пройдет новый мастер-класс Максима Батырева «Как управлять продажами».

Ваши продавцы считают, что Ваш план продаж завышен?

Ждете инструкций по поиску клиентов?

Устали от зарубежных теорий и непроверенных инструментов?

Этот уникальный абсолютно авторский курс создан по запросам клиентов «Batyrev Consulting Group» и ДРУГОЙ Бизнес-Школы. Здесь Вы не услышите книжных теорий и рассуждений – только практические инструменты.

Этот человек прошел путь от курьера до члена правления, вывел компанию с последнего места на первое и удерживал лидерство несколько лет.

Максим Батырев знает все о планировании и вооружит Вас и Ваших продажников инструментами управления продаж.

Максим Батырев поделится с Вами инструментами, формами, бланками и таблицами которые можно адаптировать под Ваш бизнес и систему.

Мы вернем деньги каждому, кто скажет, что семинар был не полезным и не прикладным к Российской действительности!

Количество мест сильно ограничено, регистрация и подробности тут:

http://www.kombatseminar.ru/sochi/kak-upravlyat-prodazhami.html

Бесплатная горячая линия: 8 (800)-700-95-31

Услуги предоставляет ООО «НОМЕР ОДИН».

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