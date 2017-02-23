"Как управлять продажами?". Новый мастер-класс в Сочи
24 марта в Сочи в отеле Хаятт пройдет новый мастер-класс Максима Батырева «Как управлять продажами».
- Ваши продавцы считают, что Ваш план продаж завышен?
- Ждете инструкций по поиску клиентов?
- Устали от зарубежных теорий и непроверенных инструментов?
Этот уникальный абсолютно авторский курс создан по запросам клиентов «Batyrev Consulting Group» и ДРУГОЙ Бизнес-Школы. Здесь Вы не услышите книжных теорий и рассуждений – только практические инструменты.
Этот человек прошел путь от курьера до члена правления, вывел компанию с последнего места на первое и удерживал лидерство несколько лет.
Максим Батырев знает все о планировании и вооружит Вас и Ваших продажников инструментами управления продаж.
Максим Батырев поделится с Вами инструментами, формами, бланками и таблицами которые можно адаптировать под Ваш бизнес и систему.
Мы вернем деньги каждому, кто скажет, что семинар был не полезным и не прикладным к Российской действительности!
Количество мест сильно ограничено, регистрация и подробности тут:
http://www.kombatseminar.ru/sochi/kak-upravlyat-prodazhami.html
Бесплатная горячая линия: 8 (800)-700-95-31
Услуги предоставляет ООО «НОМЕР ОДИН».
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