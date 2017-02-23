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Впервые в Сочи выступил оркестр китайских народных инструментов Коллектив-обладатель двух мировых рекордов сыграл на одной сцене с камерным ансамблем «Солисты Москвы»

Автор фото: frendi.ru

Во вторник, 21 февраля, в Сочи впервые выступил Оркестр китайских народных инструментов Гонконга. Выступление коллектива состоялось в рамках X Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета. Совместный концерт китайских музыкантов и камерного ансамбля «Солисты Москвы» стал специальным проектом нынешнего фестиваля под названием «Там, где Китай встречается с Россией».

- Инструменты, на которых мы играем, несмотря на свою аутентичность, дают возможность исполнять как старинную народную китайскую музыку, так и современную, и классическую, - рассказал дирижер оркестра Ян Хуичанг. - Опыт работы с известным российским дирижером Юрием Башметом и его ансамблем, несомненно, очень интересный.

К слову, добавил артист, первая личная встреча оркестра с Юрием Башметом произошла именно в Сочи, на нынешнем Фестивале. На концерте музыканты Китая и России исполнили, в том числе, кавер-версию саундтрека к известному фильму «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» режиссера Энга Ли.

Музыкальный коллектив из Гонконга - обладатель двух мировых рекордов. Впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2001 году как самый большой в мире оркестр национальных струнных инструментов, который состоит из одной тысячи исполнителей. В 2007 году коллектив представил на одной сцене уже более трех тысяч музыкантов.

В России китайский музыкальный коллектив уже побывал с гастролями в нескольких городах. После Фестиваля оркестр продолжит свои выступления по стране.