Российских лыжников не допустили на международные соревнования Спортивный арбитражный суд оставил в силе временное отстранение от турниров пяти лыжников

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе временное отстранение от международных соревнований пяти российских лыжников: Максима Вылегжанина, Александра Легкова, Алексея Петухова, Евгения Белова и Евгении Шаповаловой.

Спортсмены были дисквалифицированы Международной федераций лыжного спорта (FIS) на время разбирательства из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Причиной этому послужил доклад о допинг-махинациях с пробами спортсменов во время соревнований в аккредитованной ВАДА сочинской лаборатории независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

В конце декабря Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в отношении 28 российских участников Игр-2014, в числе которых – шесть лыжников (помимо обратившихся в CAS, это Юлия Иванова). С того же дня ведет отсчет отстранение по линии FIS. Попытка россиян оспорить это решение не увенчалась успехом. Решение не было изменено и после слушаний 25 января и 6 февраля. Лыжники обратились в CAS для ускоренного рассмотрения своих дел перед чемпионатом мира, который пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта. Однако суд не стал выносить решение в таком режиме.

Как говорится в сообщении на сайте CAS, расследование все еще продолжается, стороны обмениваются письменными доводами, идет процесс назначения судей, которым предстоит вынести вердикт по делу спортсменов. На таких ранних стадиях пока еще рано судить, каким он будет.

В настоящее время никто из пяти спортсменов не сможет выступить на предстоящем чемпионате мира. В заявлении CAS подчеркивается, что речь идет лишь о попытке спортсменов опротестовать решение об их временном отстранении до чемпионата мира, с самим расследованием в их отношении данный вердикт никак не связан.