Непогода будет царить на курорте в ближайшие сутки

Сегодня в Сочи: основные события 24 февраля В пятницу на курорте откроются Всемирные военные игры и продолжится Зимний фестиваль искусств Башмета

Автор фото: Пресс-служба Военных игр

Главным событием сегодняшнего дня станет торжественное открытие III Всемирных военных игр, которое состоится в 20:00 на многофункциональной арене «Ледяной куб». Перед этим с 18:00 до 19:00 в Имеретинской низменности состоится эстафета военного огня, который накануне поздно вечером прибыл в Сочи из Москвы. В финале эстафеты Елена Исинбаева зажжет факел огня Военных игр.

Меж тем соревнования уже идут полным ходом. Сегодня с 11:00 до 18:00 в ледовом дворце «Большой» проходит квалификация по скалолазанию. С 13:30 до 14:45 в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» можно посмотреть биатлон (эстафета 10 км), с 16:00 до 17:00 здесь же пройдет спринт 7,5 км. Забеги на 500 м в шорт-треке состоятся с 16:00 до 18:00 в ледовом дворце «Айсберг». Напоминаем, что вход на все соревнования бесплатный для болельщиков.

Весь день, с 10:00 до 22:30 на площади курорта «Роза Хутор» будут проходит концерты, конкурсы и игры в рамках культурной программы Военных игр. Главными событиями программы станут силовое шоу «Русские богатыри» и выступление группы «Жюль Верн».

Меж тем в городе продолжается Зимний фестиваль искусств Башмета. Сегодня в 17:00 в Зале органной и камерной музыки Алисы Деболькой состоится гала-концерт вокального департамента Международной музыкальной академии.

В 19:00 на сцене Зимнего театра представят «Фантастическую Кармен» в исполнении Юрия Башмета и камерного оркестра «Солисты Москвы». Представление снова будет проходить в синтетическом формате, в нем примут участие актеры Юлия Такшина,

Михаил Трухин, Евгений Стычкин, артисты балета Екатерина Шипулина, Денис Родькин, солисты оперы Ирина Шишкова, Максим Пастер, Олег Цыбулько.

Сегодня же в Сочи в рамках фестиваля искусств открылась школа журналиста, пишущего о культуре, и Международная конференция директоров учреждений культуры России и Европы, в рамках которой состоится обширная образовательная и лекционная программа.

Сегодня жителей и гостей курорта ждет пасмурная теплая погода без осадков, температура воздуха - +9 - +10 градусов Цельсия.